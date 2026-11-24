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Матч Шахтер – Фенербахче в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, сообщает 24 Канал. Игра состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 22:00.

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Трансляция матча Шахтера в Лиге чемпионов будет доступна на MEGOGO

Поединок Шахтера будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Трансляции будет предшествовать аналитическая студия MEGOGO в формате 3+2, которая начнется в 20:50. Непосредственно со стадиона матч будет комментировать Вадим Скичко.

История встреч! Пути Шахтера и Фенербахче пересекались в 2015 году в квалификации Лиги чемпионов. После ничьей в Стамбуле (0:0) "горняки" разгромили соперника дома (3:0).

Напомним, в турнирной таблице ЛЧ команды идут бок о бок – их разделяет всего одно очко. Победа позволит каждой из команд закрепиться в зоне плей-офф, тогда как поражение существенно осложнит борьбу за выход в следующий раунд.