В четверг, 14 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Участие в них примут и два украинских клуба.

Донецкий Шахтер будет играть с греческим Панатинаикосом, а житомирское Полесье – с венгерским Пакшем. Своим мнением относительно этих поединков поделился известный тренер и бывший вратарь "горняков" Юрий Вирт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что прогнозирует Вирт в играх Шахтера и Полесья?

Наставник тернопольской Нивы позитивно настроен на предстоящие матчи. Он верит, что оба украинских клуба смогут победить и пройти в следующий раунд отбора:

"С Панатинаикосом донетчанам будет в Кракове тяжело. И не только потому, что у "горняков" переполненный лазарет. Греческая команда – организована, хорошо защищается. Тем более, что в первом поединке в Афинах у "горняков" возникли проблемы с реализацией, видимо, из-за отсутствия лидера нападения Кевина. Все же, надеюсь, что Шахтер прицел исправил, много голов не ожидаю, но номинальные хозяева возьмут верх – 1:0.

Что же до Полесья, то оно на прошлой неделе в Прешове практически сняло с повестки дня вопрос о победителе в дуэли с Пакшем, забив три "сухих" мяча. В Венгрии у подопечных Руслана Ротаня не должно возникнуть проблем. Во втором туре УПЛ он дал отдохнуть всем ведущим игрокам и будут задействованы те, кто уже портил настроение "горожанам". Думаю, что до разгрома дело не дойдет, однако победа снова будет за полищуками только с преимуществом в один мяч".

Справка. Матч Пакш – Полесье начнется в 20:00 по киевскому времени, а поединок Шахтера с Панатинаикосом – на час позже.

Напомним, что накануне киевское Динамо сыграло в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Бело-синие" уступили кипрскому Пафосу, и теперь выступят в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.