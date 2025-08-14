У четвер, 14 серпня, відбудуться матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій. Участь у них візьмуть і два українські клуби.

Донецький Шахтар гратиме з грецьким Панатінаїкосом, а житомирське Полісся – з угорським Пакшем. Своєю думкою щодо цих поєдинків поділився відомий тренер і колишній воротар "гірників" Юрій Вірт, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Що прогнозує Вірт в іграх Шахтаря та Полісся?

Наставник тернопільської Ниви позитивно налаштований на майбутні матчі. Він вірить, що обидва українські клуби зможуть перемогти та пройти в наступний раунд відбору:

"З Панатінаїкосом донеччанам буде в Кракові важко. І не тільки тому, що в "гірників" переповнений лазарет. Грецька команда – організована, добре захищається. Тим паче, що в першому поєдинку в Афінах в "гірників" виникли проблеми з реалізацією, мабуть, через відсутність лідера нападу Кевіна. Все ж, сподіваюся, що Шахтар приціл виправив, багато голів не очікую, але номінальні господарі візьмуть гору – 1:0.

Що ж до Полісся, то воно минулого тижня у Прешові практично зняло з порядку денного питання про переможця в дуелі з Пакшем, забивши три "сухі" м'ячі. В Угорщині в підопічних Руслана Ротаня не повинно виникнути проблем. В другому турі УПЛ він дав відпочити всім провідним гравцям і будуть задіяні ті, хто вже псував настрій "містянам". Думаю, що до розгрому справа не дійде, проте звитяга знову буде за поліщуками тільки з перевагою в один м'яч".

Довідка. Матч Пакш – Полісся розпочнеться о 20:00 за київським часом, а поєдинок Шахтаря з Панатінаїкосом – на годину пізніше.

Нагадаємо, що напередодні київське Динамо зіграло у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Біло-сині" поступилися кіпрському Пафосу, тож тепер виступлять у раунді плейоф відбору Ліги Європи.