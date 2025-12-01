Укр Рус
Sport News 24 Футбол Шахтер на последних секундах ушел от поражения от Кривбасса
1 декабря, 21:23
2

Шахтер на последних секундах ушел от поражения от Кривбасса

София Кулай
Основные тезисы
  • Матч Шахтер – Кривбасс завершился ничьей 2:2, причем Шахтер сравнял счет на последних секундах.
  • Голы забили: Очеретько, Эгиналду (Шахтер) и Задерака, Виливальд (Кривбасс).

В понедельник, 1 декабря, донецкий Шахтер сыграл против криворожского Кривбасса. Матч во Львове закончил программу 14-го тура УПЛ 2025–2026.

Это был уже 56-я очная встреча между Шахтером и Кривбассом. В первом тайме команды подарили на обоих три гола, информирует 24 Канал.

К теме Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 14-го тура УПЛ 2025 – 2026

Как закончился матч Шахтер – Кривбасс?

Уже на 13-й минуте Кривбасс довольно неожиданно повел в счете 0:1. Задерака открыл счет в поединке на "Арене Львов". Преимущество на табло команды ван Леувена продержалась ровно до 38-й минуты, когда Очеретько после сброса головой от Конопли запихнул мяч во владения гостей. Счет стал равным 1:1.

Казалось, что коллективы уйдут на перерыв при ничьей, но под занавес первой половины встречи Кривбасс второй раз в этом матче повел в счете. Результативным стал угловой. На 40-й минуте Виливальд вывел криворожский клуб вперед после забавного ассиста от Твердохлиба в падении 1:2.

Команды продемонстрировали зрелищный матч, который мог закончиться победой гостей. Однако уже в компенсированное к поединку время Эгиналду головой спас "горняков" от домашнего поражения.

Финальный свисток зафиксировал результативную ничью во Львове 2:2.

Шахтер – Кривбасс 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 – Задерака, 13, Виливальд, 40

Какая ситуация в таблице УПЛ после матча?

Следующий матч Шахтер проведет 6 декабря на выезде против Колоса. Кривбасс 7 декабря примет Александрию.