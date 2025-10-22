Шахтер – Легия: где смотреть матч Лиги конференций

В четверг, 23 октября, состоятся матчи второго тура Лиги конференций сезона-2025/2026. В одном из них встретятся донецкий Шахтер и польская Легия.

Игра состоится в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и будет условно домашней для "горняков". Она начнется в 19:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Шахтер – Легия?

Дончане впервые в истории выступают в Лиге конференций. В этом турнире они оказались после сита квалификации еврокубков, которую начинали с отбора в Лигу Европы.

Они начали свой путь в основном этапе с победы над Абердином на выезде со счетом 3:2. Легия же в стартовом туре уступила дома турецкому Самсунспору (0:1).

В Украине поединок Шахтер – Легия будут транслировать в прямой трансляции на ресурсах Megogo. Он будет доступен для просмотра на ОТТ-платформе по подпискам "Спорт" и во всех MEGOPACK, а также бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Противостояние прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Зверов. Перед матчем будет проведена традиционная аналитическая студия, где ведущим будет Виталий Кравченко, а гостями – бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

К слову. По данным Transfermarkt, ранее Шахтер и Легия встречались дважды между собой. они противостояли друг другу в квалификации Лиги чемпионов-2006/2007 и тогда "горняки" одержали две победы – 1:0 дома и 3:2 на выезде.

Напомним, что также в Лиге конференций принимает участие киевское Динамо. "Бело-синие" во втором туре будут противостоять Самсунспору и попытаются набрать первые очки в турнире после поражения от Кристал Пэлас.

В каком состоянии подходят команды к очной встрече?