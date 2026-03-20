Гостевой сектор отличился мерзким поступком, скандируя во время игры оскорбительные для украинцев лозунги. Затронули и болезненные исторические вопросы между двумя народами, пишет "Трибуна".

Как болельщики Леха провоцировали украинцев во время матча с Шахтером?

Ультрас команды из Познани, как и во время домашней игры, кричали нецензурные высказывания о проводнике Организации украинских националистов Степане Бандере.

Также болельщики скандировали "Помним Волынь", намекая на исторический спор между Украиной и Польшей относительно событий 1943 года. Тогда во время противостояния между Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой, по оценкам украинских историков, погибли 100 тысяч поликов и 40 тысяч украинцев.

По свидетельствам очевидцев, фаны Леха занимались провокациями не только на трибунах, но и до начала матча за пределами арены в Кракове.

