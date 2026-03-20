Поляки позорно провоцировали украинцев – что скандировали на матче Шахтера в Польще

Матч 1/8 финала Лиги конференций между Шахтером и Лехом в Кракове сопровождался провокациями со стороны фанов польской команды. Ультрас Леха вызывают отвращение даже среди польского болельщицкого сообщества.

Гостевой сектор отличился мерзким поступком, скандируя во время игры оскорбительные для украинцев лозунги. Затронули и болезненные исторические вопросы между двумя народами, пишет "Трибуна".

Как болельщики Леха провоцировали украинцев во время матча с Шахтером?

Ультрас команды из Познани, как и во время домашней игры, кричали нецензурные высказывания о проводнике Организации украинских националистов Степане Бандере.

Также болельщики скандировали "Помним Волынь", намекая на исторический спор между Украиной и Польшей относительно событий 1943 года. Тогда во время противостояния между Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой, по оценкам украинских историков, погибли 100 тысяч поликов и 40 тысяч украинцев.

По свидетельствам очевидцев, фаны Леха занимались провокациями не только на трибунах, но и до начала матча за пределами арены в Кракове.

Как сыграли Шахтер и Лех?