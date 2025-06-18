Домой к тренеру: определился возможный оппонент Шахтера во втором раунде квалификации Лиги Европы

Дончане должны проходить аж четырех оппонентов, чтобы попасть в основу стадию Лиги Европы. В случае успеха против Ильвеса Шахтеру придется преодолевать сопротивление Бешикташа.

Донецкий Шахтер готовится к старту нового еврокубкового сезона. Прошлую кампанию дончане провели неудачно, завершив третьими в УПЛ, сообщает 24 Канал.

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Второй соперник Шахтера

Впрочем, победа в Кубке Украины отправила "горняков" в Лигу Европы. В первом квалификационном раунде подопечные Арды Турана сойдутся с командой Ильвес из Финляндии.

Теперь же стал известен потенциальный соперник Шахтера во втором раунде отбора. Украинцы были сеяными, но список возможных оппонентов все равно был солидным:

Бешикташ (Турция)

Утрехт (Нидерланды)

Спартак Трнава (Словакия) / Хеккен (Швеция)

Гиберниан (Шотландия)

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В конце концов жребий подарил Бешикташ в соперники победителю пары Шахтер – Ильвес. Первая игра пройдет 24 июля в Турции, тогда как ответный матч назначен на 31 июля. Если же донетчанам не удастся пройти финский клуб, они вылетят в Лигу конференций.

Там их путь начнется со второго квалификационного раунда, где будут играть также Александрия и Полесье. Напомним, что киевское Динамо уже узнало первого соперника в отборе Лиги чемпионов.