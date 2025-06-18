"Бело-синие" стали единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Они обеспечили себе это право, завоевав чемпионство в УПЛ, сообщает 24 Канал.

Читайте также На Забарного появился богатый претендент: украинец приоритетная цель для клуба

С кем сыграет Динамо в квалификации ЛЧ

Во втором раунде квалификации выступит 30 команд. Они были разбиты на мини-группы и разделены на сеяных и несеяных.

Из-за этого количество возможных соперников Динамо уменьшилось. Всего киевляне имели четыре варианта:

Пафос (Кипр)

Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта)

Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)

Победитель пары Викингур (Фареры) – Линкольн (Гибралтар)

В конце концов киевлянам выпал второй вариант. Матчи второго раунда квалификации запланированы на 22/23 и 29/30 июля.

Справка. Победители этой стадии турнира продолжат участие в третьем раунде отбора Лиги чемпионов. Те же, кто проиграют, опустятся в квалификацию Лиги Европы.

Напомним, что накануне донецкий Шахтер узнал своего первого еврокубкового соперника в сезоне-2025/2026.