Донецкий Шахтер провел неудачный сезон 2024-2025. "Горняки" заняли аж третье место в чемпионате Украины и впервые в XXI веке не попали в Лигу чемпионов, сообщает 24 Канал.
По теме Легенда Турции с рядом диких скандалов: что известно о новом тренере Шахтера Арду Турана
Восемь возможных соперников
Зато Шахтер стал победителем Кубка Украины, благодаря чему квалифицировался в Лигу Европы. "Горняки" имели шанс обойти квалификацию и напрямую попасть в основную сетку.
Для этого надо было стать самым рейтинговым клубом в этой квалификации. Впрочем выход загребского Динамо в ЛЕ сделал невозможным этот сценарий, ведь у хорватов выше место в таблице коэффициентов УЕФА.
Шахтер же начнет свой путь в турнире с первого квалификационного раунда. "Горняки" будут сеяными на всех стадиях отбора, где будут участвовать. Потенциальными соперниками на первом этапе станут:
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Хеккен (Швеция)
- Пакш (Венгрия)
- Левски (Болгария)
- Ильвес (Финляндия)
- Актобе (Казахстан)
- Приштина (Косово)
- Зира / Сабах (Азербайджан)
Читайте также Все представители Украины в еврокубках: кто и где сыграет на евроарене
Только оппонент из Азербайджана пока неизвестен, поскольку 31 мая там пройдет финал Кубка между Карабахом и Сабахом. В случае победы первого в ЛЕ попадет вице-чемпион местной лиги Зира.
Жеребьевка этой стадии состоится 17 июня, тогда как матчи первого квалификационного раунда пройдут 10 и 17 июля. Уже во втором раунде Шахтеру может выпасть Бешикташ, Утрехт или Хиберниан.