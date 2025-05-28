Донецкий Шахтер провалил сезон 2024-2025, заняв третье место в УПЛ. Из-за этого клуб решил попрощаться с наставником Марино Пушичем.

По теме Легенда сборной Турции Арда Туран стал новым главным тренером Шахтера

Ему на замену дончане подписали известного специалиста Арду Турана, который был яркой фигурой как игрок. 24 Канал подробнее знакомит читателей с колоритным турком.

Легенда Турции

Арда провел яркую карьеру футболиста и стал настоящей легендой родной сборной. В 100 матчах за "красных" Туран забил 17 голов, в том числе два – на Евро-2008.

На том турнире турки стали главной сенсацией, достав полуфинал. Футболист был лидером в центре поля, играл на позиции "десятки" и отличался своей креативностью.

До 2011 года Арда играл за родной Галатасарай шесть лет, после чего ушел на переезд в Испанию. Выйти на топ-уровень он смог в Атлетико, где только начинал свою тренерскую карьеру Диего Симеоне.



Арда Туран был лидером Атлетико в начале 10-х / фото из инстаграма турка

Турок был одним из самых креативных игроков "матрасников" в 2011-2015 годах, оформив аж 55 результативных действий. Туран помог мадридцам выиграть Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дойти до финала Лиги чемпионов в 2014-м.

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В конце концов на хавбека обратила внимание Барселона, которая не пожалела за него 35 миллионов евро. Впрочем в столице Каталонии Арда не смог стать игроком основы, хотя свои 15 голов все равно забил. Карьеру уже в статусе легенды он завершал дома, в составе Башакшехира и Галатасарая.

Короткий и успешный опыт тренера

Через год после ухода из футбола, в 2023-м, Туран начал тренерскую карьеру. Футболист возглавил второлиговый Эюпспор, с которым сразу выиграл турнир и поднялся в классе.

А в этом сезоне Арда привел скромный клуб из пригорода Стамбула к высокому шестому месту, едва не выведя команду в еврокубки. Успел турок поработать и с украинцем. Зимой Эюпспор подписал Тараса Степаненко, который стал важным футболистом в команде.



В Эюпспоре Арда Туран удачно начал тренерскую карьеру / фото из инстаграма турка

При этом Туран имеет репутацию не только яркого игрока, а еще и скандалиста. Игрок попадал в немало неприятных ситуаций на Родине и даже был условно арестован.

Скандал в ночном клубе

Самый громкий скандал с Ардой произошел в 2018 году. Хавбек попал в драку во время отдыха в одном из ночных клубов Стамбула. Туран с друзьями сломали нос местному певцу Беркаю Шахину.

Более того игрок начал ухаживать за женой певца, хотя сам уже был женат тогда и ждал ребенка. В конце концов Шахина доставили в больницу, где не обошлось без операции.

Но на этом Туран не остановился и поехал в госпиталь извиниться перед Беркаем. Но при этом он решил взять с собой пистолет. Во время разговора в больнице Арда решил для эффектности выстрелить в воздух, вызвав панику.

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По итогам того инцидента Туран получил 2 года и 8 месяцев условного ареста за нелегальное хранение оружия и умышленное нападение. Однако это был не единственный скандал от Арды.

Зверь на футбольном поле

В начале карьеры в Галатасарае Арда запомнился косплеем удара головой Зидана в матче Лиги чемпионов. Хавбек проверил на прочность грудь Франка Журьетти, за что получил красную карточку.

Позже Туран оказался в эпицентре скандала уже с партнером по команде. На тренировке футболист устроил драку с Джанером Эркином и ударил его по лицу,, разбив губу. Пришлось их публично мирить, как в свое время Ярмоленко со Степаненко.

В 2015-м еще во время выступлений за Атлетико турок бросил бутс в лайнсмена во время матча против Барселоны. Все из-за незафиксированного фола в конце матча при счете 1:1. Хавбек еще и избежал серьезного наказания, получив лишь желтую карточку.



Арда Туран был довольно несдержанным игроком на поле / фото из инстаграма турка

Похожая история произошла с Ардой позже, во время выступлений за Башакшехир. Игрок возмутился решением лайнсмена, налетел на него и толкнул в грудь. На этот раз санкции были куда более жесткими – аж 16 матчей дисквалификации.

Также в 2017 году Арда напал на 70-летнего журналиста Биляля Меше и схватил его за шею. Причиной стала информация от него о бунте в сборной из-за задержки с выплатой бонусов за Евро-2016. В конце концов это подтолкнуло Турана к завершению карьеры в сборной.

Дружба с Эрдоганом

Были у футболиста и финансовые проблемы. Из-за азартных игр он оказался на грани банкротства в 2018-м. А недавно испанский суд признал Турана виновным в неуплате налогов за 2015-2016 годы.

Турка приговорили к одному году лишения свободы условно, но тот уладил ситуацию и заплатил необходимый штраф в размере 630 тысяч евро. Также фанатам в Турции не нравятся связи Турана с президентом страны Эрдоганом.

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Арда неоднократно защищал одиозного политика и поддерживал его военные операции в Сирии и внутри страны. Именно дружба с Эрдоганом убедила Арду перейти в Башакшехир, любимую команду президента Турции.



Арда Туран с президентом Турции Реджепом Эрдоганом / фото из инстаграма турка

Более того, в 2018 году Туран женился на местной модели Аслихан Доган, которую в Турции называют внебрачной дочерью Эрдогана. Сам же политик не только посетил свадьбу, а еще и был на ней свидетелем.

К счастью, последнее время Арда не попадал в скандальные ситуации, а его тренерская работа в Эюпспоре ассоциируется преимущественно с положительными впечатлениями. Надеемся, в Украине на Турана также будет ждать успех.