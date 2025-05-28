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До теми Легенда збірної Туреччини Арда Туран став новим головним тренером Шахтаря

Йому на заміну донеччани підписали відомого фахівця Арду Турана, який був яскравою постаттю як гравець. 24 Канал детальніше знайомить читачів із колоритним турком.

Легенда Туреччини

Арда провів яскраву кар'єру футболіста та став справжньою легендою рідної збірної. У 100 матчах за "червоних" Туран забив 17 голів, в тому числі два – на Євро-2008.

На тому турнірі турки стали головною сенсацією, діставши півфіналу. Футболіст був лідером в центрі поля, грав на позиції "десятки" та вирізнявся своєю креативністю.

До 2011 року Арда грав за рідний Галатасарай шість років, після чого пішов на переїзд в Іспанію. Вийти на топ-рівень він зміг в Атлетіко, де тільки починав свою тренерську кар'єру Дієго Сімеоне.



Арда Туран був лідером Атлетіко на початку 10-х / фото з інстаграму турка

Турок був одним з найбільш креативних гравців "матрацників" у 2011-2015 роках, оформивши аж 55 результативних дій. Туран допоміг мадридцям виграти Ла Лігу, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА, а також дійти до фіналу Ліги чемпіонів у 2014-му.

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Зрештою на хавбека звернула увагу Барселона, яка не пошкодувала за нього 35 мільйонів євро. Втім у столиці Каталонії Арда не зміг стати гравцем основи, хоча свої 15 голів все одно забив. Кар'єру вже у статусі легенди він завершував вдома, у складі Башакшехіра та Галатасарая.

Короткий та успішний досвід тренера

За рік після відходу з футболу, у 2023-му, Туран почав тренерську кар'єру. Футболіст очолив друголіговий Еюпспор, з яким одразу виграв турнір та піднявся у класі.

А цього сезону Арда привів скромний клуб з передмістя Стамбула до високого шостого місця, ледь не вивівши команду в єврокубки. Встиг турок попрацювати і з українцем. Взимку Еюпспор підписав Тараса Степаненка, який став важливим футболістом в команді.



В Еюпспорі Арда Туран вдало почав тренерську кар'єру / фото з інстаграму турка

При цьому Туран має репутацію не тільки яскравого гравця, а ще і скандаліста. Гравець потрапляв у чимало неприємних ситуацій на Батьківщині та навіть був умовно заарештований.

Скандал у нічному клубі

Найгучніший скандал з Ардою стався у 2018 році. Хавбек потрапив у бійку під час відпочинку в одному з нічних клубів Стамбула. Туран з друзями зламали ніс місцевому співаку Беркаю Шахіну.

Ба більше гравець почав залицятися до дружини співака, хоча сам вже був одружений тоді та чекав на дитину. Зрештою Шахіна доставили у лікарню, де не обійшлось без операції.

Але на цьому Туран не зупинився та поїхав у госпіталь вибачитись перед Беркаєм. Проте при цьому він вирішив взяти з собою пістолет. Під час розмови в лікарні Арда вирішив для ефектності вистрілити у повітря, спричинивши паніку.

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За підсумком тог інциденту Туран отримав 2 роки та 8 місяців умовного арешту за нелегальне зберігання зброї та навмисний напад. Однак це був не єдиний скандал від Арди.

Звір на футбольному полі

На початку кар'єри в Галатасараї Арда запам'ятався косплеєм удару головою Зідана в матчі Ліги чемпіонів. Хавбек перевірив на міць груди Франка Жур'єтті, за що отримав червону картку.

Пізніше Туран опинився в епіцентрі скандалу вже із партнером по команді. На тренуванні футболіст влаштував бійку із Джанером Еркіном та вдарив його по обличчю, розбивши губу. Довелось їх публічно мирити, як свого часу Ярмоленка зі Степаненком.

У 2015-му ще під час виступів за Атлетіко турок кинув бутс в лайнсмена під час матчу проти Барселони. Все через незафіксований фол наприкінці матчу за рахунку 1:1. Хавбек ще й уникнув серйозного покарання, отримавши лише жовту картку.



Арда Туран був доволі нестриманим гравцем на полі / фото з інстаграму турка

Схожа історія сталась із Ардою пізніше, під час виступів за Башакшехір. Гравець обурився рішенням лайнсмена, налетів на нього та штовхнув у груди. Цього разу санкції були куди більш жорсткими – аж 16 матчів дискваліфікації.

Також у 2017 році Арда напав на 70-річного журналіста Біляля Меше та схопив його за шию. Причиною стала інформація від нього про бунт у збірній через затримку з виплатою бонусів за Євро-2016. Зрештою це підштовхнуло Турана до завершення кар'єри у збірній.

Дружба з Ердоганом

Мав футболіст і фінансові проблеми. Через азартні ігри він опинився на межі банкрутства у 2018-му. А нещодавно іспанський суд визнав Турана винним у несплаті податків за 2015-2016 роки.

Турка засудили до одного року позбавлення волі умовно, але той владнав ситуацію та заплатив необхідний штраф у розмірі 630 тисяч євро. Також фанатам в Туреччині не подобаються зв'язки Турана із президентом країни Ердоганом.

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Арда неодноразово захищав одіозного політика та підтримував його військові операції в Сирії та всередині країни. Саме дружба із Ердоганом переконала Арду перейти в Башакшехір, улюблену команду президента Туреччини.



Арда Туран з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом / фото з інстаграму турка

Ба більше, у 2018 році Туран одружився із місцевою моделлю Асліхан Доган, яку в Туреччині називають позашлюбною дочкою Ердогана. Сам же політик не тільки відвідав весілля, а ще і був на ньому свідком.

На щастя, останнім часом Арда не потрапляв у скандальні ситуації, а його тренерська робота в Еюпспорі асоціюється переважно із позитивними враженнями. Сподіваємось, в Україні на Турана також чекатиме успіх.