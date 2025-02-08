Третий самый дорогой трансфер истории в УПЛ: Шахтер объявил о переходе "нового Габриэла Жезуса"

Шахтер продал немало ключевых игроков в зимнее трансферное окно. Поэтому "горнякам" крайне нужно усилить состав новыми исполнителями.

В субботу, 8 февраля, Шахтер объявил о подписании бразильского нападающего Кауана Элиаса. 18-летний форвард присоединился к "горнякам" из Флуминенсе, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт дончан.

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Детали трансфера Элиаса

Шахтер осуществил полноценный трансфер Кауана Элиаса из Флуминенсе. 18-летний нападающий будет выступать в составе "горняков" под 19-м номером. Контракт бразильского форварда с донецким клубом рассчитан на 5 лет.

По данным Transfermarkt, Шахтер заплатил Флуминенсе 17 миллионов евро за Элиаса, а также 3 миллиона в виде бонусов. Бразильский клуб также получит 10 процентов от следующей продажи игрока.

Интересно. Трансфер Кауана Элиаса стал третьим самым дорогим в истории УПЛ. Первое место занимает переход Бернарда из Атлетико Минейро, за которого Шахтер заплатил 25 миллионов евро в 2014 году. Вторую строчку занимает трансфер Педриньо из Бенфики – тогда "горняки" выложили 18 миллионов евро за игрока "орлов".

За первую команду Флуминенсе Кауана Элиас провел 47 матчей. 18-летний бразильский нападающий за это время забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее Шахтер объявил о трансфере Диего Арройо. "Горняки" подписали 19-летнего игрока из Боливии.