Именитый клуб из Турции хочет усилить свою линию полузащиты. В его сферу интересов попал центральный хавбек Шахтера Артем Бондаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Taka Gazetesi.

Читайте также Серхио Рамос снова в игре: с кем подписал контракт звездный испанец

Четвертый украинец в команде

Трабзонспор пытался подписать на эту позицию динамовца Николая Шапаренка и Кристиана Эриксена из Манчестер Юнайтед. После неудачных попыток осуществить эти трансферы клуб начал рассматривать как вариант усиления 24-летнего игрока "горняков".

Технический директор Шенол Гюнеш уже одобрил переход Артема Бондаренка. Переговоры между клубами должны начаться в ближайшие дни.

Отмечается, что руководство Трабзонспора осталось в хороших отношениях с Шахтером после трансферов Даниила Сикана и Александра Зубкова. Оба они уже дебютировали за новый клуб, при чем первый успел отметиться красивым ассистом в предыдущем матче Кубка Турции.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Бондаренко забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 24 матчах за "горняков". Его действующее соглашение с дончанами рассчитано до конца 2028 года.

Напомним, что за Трабзонспор выступает всего три украинских футболиста. Кроме новичков из Шахтера, там также играет Арсений Батагов.