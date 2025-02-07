38-летний футболист будет выступать в чемпионате Мексики. Он стал игроком Монтеррея, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт мексиканского клуба.

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Новый опыт

Легенда мадридского Реала подписал соглашение до конца 2025 года. По информации инсайдеров, его заработная плата будет составлять около 4 миллионов евро.

Благодаря своему лидерству, силе в обороне, способности атаковать и побеждать, Рамос приезжает в Монтеррей, чтобы войти в историю с бело-синей командой. Добро пожаловать, Серхио Рамос!

– говорится в сообщении клуба.

Что интересно, испанец в новом клубе будет играть под 93 номером. Он имеет для него особое значение, ведь именно на этой минуте в 2014 году Серхио Рамос забил гол в финале Лиги чемпионов, чем спас Реал от поражения в мадридском дерби и перевел игру в овертайм. В нем "сливочные" дожали принципиального соперника и одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Презентация Серхио Рамоса игроком Монтеррея: смотрите видео

Справка. В течение карьеры Серхио Рамос выступал за три клуба – Севилья, Реал и ПСЖ. Всего он завоевал на взрослом уровне 28 трофеев. Опытный защитник является рекордсменом сборной Испании по количеству сыгранных матчей – 180.

Отметим, что дебютировать за новый коллектив 38-летний Серхио Рамос будет иметь возможность 9 февраля. Монтеррей в 5:00 по киевскому времени будет встречаться с Хуаресом.