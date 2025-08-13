Донецкий Шахтер 14 августа сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026 против греческого Панатинаикоса. Первая встреча не определила победителя.

Донецкий Шахтер готовится к своей шестой игре в Лиге Европы 2025-2026. 14 августа "горняки" сыграют ответный матч 3-го квалификационного раунда против Панатинаикоса, сообщает 24 Канал.

Где смотреть игру?

Матч Шахтер – Панатинаикос будет показан вживую в Украине. Прямая трансляция встречи запланирована на канале УПЛ ТВ, который доступен как в кабельных сетях, так и на большинстве ОТТ-платформ.

Игра будет номинально домашней для Шахтера и состоится в польском Кракове на стадионе имени Генриха Рейкмана. Начало – 14 августа в 21:00 по киевскому времени.

Как Шахтер играл в ЛЕ?

Напомним, что первая игра команд в Афинах завершилась нулевой ничьей. До этого Шахтер демонстрировал почти идеальный футбол в Лиге Европы, пройдя Ильвес и Бешикташ.

В этих играх "горняки" одержали три победы и одну ничью. А вот в УПЛ подопечные Турана пока не так убедительны. В первых двух турах Шахтер взял четыре балла – 1:0 с Эпицентром и 3:3 с Карпатами.

Отметим, что в случае прохода Шахтера украинцы встретятся в раунде плей-офф квалификации с Самсунспором. Зато вылет от греков опустит дончан в Лигу конференций. Там оппонентом может стать швейцарский Серветт или нидерландский Утрехт.