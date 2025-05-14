Шахтер завоевал 15-й Кубок Украины: все победы "горняков": все победы "горняков"

Состоялся финал Кубка Украины по футболу сезона-2024/2025. Донецкий Шахтер 14 мая в серии пенальти победил киевское Динамо.

Основное время закончилось ничьей 1:1. В дополнительных таймах команды не забивали, переведя финал в серию пенальти. Здесь более точными были футболисты Шахтера 6:5. Единственный 11-метровый не реализовал Александр Караваев, его потянул Дмитрий Ризнык, сообщает 24 Канал.

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Это юбилейная победа Шахтера в Кубке Украины. Это второй подряд триумф "горняков" кубкового турнира. Перед этим донетчане брали трофей в прошлом сезоне-2023/2024, когда в финале Шахтер переиграл полтавскую Ворсклу 2:1.

Отметим, что впервые Шахтер победил в финале Кубка еще в далеком сезоне-1994/1995. Тогда донетчане переиграли Днепр по серии пенальти 8:7.

Все победы Шахтера в Кубке Украины:

Сезон Соперник Счет 2024/2025 Динамо Киев 1:1 (по пен. 6:5) 2023/2024 Ворскла Полтава 2:1 2018/2019 Ингулец Петрово 4:0 2017/2018 Динамо Киев 2:0 2016/2017 Динамо Киев 1:0 2015/2016 Заря Луганск 2:0 2012/2013 Черноморец Одесса 3:0 2011/2012 Металлург Донецк 2:1 д.ч. 2010/2011 Динамо Киев 2:0 2007/2008 Динамо Киев 2:0 2003/2004 Днепр 2:0 2001/2002 Динамо Киев 3:2 д.ч. 2000/2001 ЦСКА Киев 2:1 д.в. 1996/1997 Днепр 1:0 1994/1995 Днепр 1:1 (по пен. 7:6)

Отметим, что Шахтер является самым титулованным клубом Кубка Украины. У киевского Динамо теперь на два добытых трофея меньше (13).