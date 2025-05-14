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Sport News 24 Футбол Шахтар завоював 15-й Кубок України: усі перемоги "гірників"
14 мая, 21:52
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Шахтер завоевал 15-й Кубок Украины: все победы "горняков": все победы "горняков"

София Кулай
Основні тези
  • Донецкий Шахтер победил киевское Динамо в финале Кубка Украины сезона 2024/2025, выиграв в серии пенальти 6:5 после ничьей 1:1 в основное время.
  • Это 15-я победа Шахтера в Кубке Украины, что делает их самым титулованным клубом турнира, опережая Динамо на два трофея.

Состоялся финал Кубка Украины по футболу сезона-2024/2025. Донецкий Шахтер 14 мая в серии пенальти победил киевское Динамо.

Основное время закончилось ничьей 1:1. В дополнительных таймах команды не забивали, переведя финал в серию пенальти. Здесь более точными были футболисты Шахтера 6:5. Единственный 11-метровый не реализовал Александр Караваев, его потянул Дмитрий Ризнык, сообщает 24 Канал.

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Это юбилейная победа Шахтера в Кубке Украины. Это второй подряд триумф "горняков" кубкового турнира. Перед этим донетчане брали трофей в прошлом сезоне-2023/2024, когда в финале Шахтер переиграл полтавскую Ворсклу 2:1.

Отметим, что впервые Шахтер победил в финале Кубка еще в далеком сезоне-1994/1995. Тогда донетчане переиграли Днепр по серии пенальти 8:7.

Все победы Шахтера в Кубке Украины:

Сезон

Соперник

Счет

2024/2025

Динамо Киев

1:1 (по пен. 6:5)

2023/2024

Ворскла Полтава

2:1

2018/2019

Ингулец Петрово

4:0

2017/2018

Динамо Киев

2:0

2016/2017

Динамо Киев

1:0

2015/2016

Заря Луганск

2:0

2012/2013

Черноморец Одесса

3:0

2011/2012

Металлург Донецк

2:1 д.ч.

2010/2011

Динамо Киев

2:0

2007/2008

Динамо Киев

2:0

2003/2004

Днепр

2:0

2001/2002

Динамо Киев

3:2 д.ч.

2000/2001

ЦСКА Киев

2:1 д.в.

1996/1997

Днепр

1:0

1994/1995

Днепр

1:1 (по пен. 7:6)

Отметим, что Шахтер является самым титулованным клубом Кубка Украины. У киевского Динамо теперь на два добытых трофея меньше (13).