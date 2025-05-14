Шахтер завоевал 15-й Кубок Украины: все победы "горняков": все победы "горняков"
- Донецкий Шахтер победил киевское Динамо в финале Кубка Украины сезона 2024/2025, выиграв в серии пенальти 6:5 после ничьей 1:1 в основное время.
- Это 15-я победа Шахтера в Кубке Украины, что делает их самым титулованным клубом турнира, опережая Динамо на два трофея.
Состоялся финал Кубка Украины по футболу сезона-2024/2025. Донецкий Шахтер 14 мая в серии пенальти победил киевское Динамо.
Основное время закончилось ничьей 1:1. В дополнительных таймах команды не забивали, переведя финал в серию пенальти. Здесь более точными были футболисты Шахтера 6:5. Единственный 11-метровый не реализовал Александр Караваев, его потянул Дмитрий Ризнык, сообщает 24 Канал.
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Это юбилейная победа Шахтера в Кубке Украины. Это второй подряд триумф "горняков" кубкового турнира. Перед этим донетчане брали трофей в прошлом сезоне-2023/2024, когда в финале Шахтер переиграл полтавскую Ворсклу 2:1.
Отметим, что впервые Шахтер победил в финале Кубка еще в далеком сезоне-1994/1995. Тогда донетчане переиграли Днепр по серии пенальти 8:7.
Все победы Шахтера в Кубке Украины:
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
2024/2025
|
Динамо Киев
|
1:1 (по пен. 6:5)
|
2023/2024
|
Ворскла Полтава
|
2:1
|
2018/2019
|
Ингулец Петрово
|
4:0
|
2017/2018
|
Динамо Киев
|
2:0
|
2016/2017
|
Динамо Киев
|
1:0
|
2015/2016
|
Заря Луганск
|
2:0
|
2012/2013
|
Черноморец Одесса
|
3:0
|
2011/2012
|
Металлург Донецк
|
2:1 д.ч.
|
2010/2011
|
Динамо Киев
|
2:0
|
2007/2008
|
Динамо Киев
|
2:0
|
2003/2004
|
Днепр
|
2:0
|
2001/2002
|
Динамо Киев
|
3:2 д.ч.
|
2000/2001
|
ЦСКА Киев
|
2:1 д.в.
|
1996/1997
|
Днепр
|
1:0
|
1994/1995
|
Днепр
|
1:1 (по пен. 7:6)
Отметим, что Шахтер является самым титулованным клубом Кубка Украины. У киевского Динамо теперь на два добытых трофея меньше (13).