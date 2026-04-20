"Горняки" в первом тайме не смогли пробить ни разу даже не в плоскость, а просто в направлении ворот житомирян. Несмотря на это, свою возможность после перерыва подопечные Арды Турана реализовали, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Легенда Динамо Михайличенко вывозил иностранцев Шахтера за границу в начале вторжения россиян
Как сыграли Шахтер и Полесье в УПЛ?
Нервы и желание удержаться от ошибок перевесили в первом тайме: на обе команды не набралось ни одного удара в створ ворот, а единственная желтая карточка досталась наставнику Полесья Руслану Ротаню за чрезмерные эмоции.
Оживленнее стало после перерыва, особенно после того, как Шахтер забил с буквально первой своей возможности. Алиссон выполнил навес от углового флажка, голкипер гостей Евгений Волынец ошибся с выбиванием мяча, а защитник донетчан Валерий Бондарь удачно подставил колено.
Игра стало более открытой, но скорее Шахтер был близок к тому, чтобы увеличить преимущество, чем Полесье к восстановлению равновесия.
Финальный свисток Виктора Копиевского зафиксировал победу хозяев 1:0.
Что означает победа Шахтера в центральном матче 24-го тура УПЛ?
- Как отмечает сайт УПЛ, это первый забитый мяч и первая победа "горняков" над Полесьем за три сезона, что клуб из Житомира выступает в элитном украинском дивизионе. Лишь шестой матч стал для Шахтера успешным.
- Шахтер становится лидером в турнирной таблице и имеет три очка преимущества над ЛНЗ при одном матче – перенесенной игре с Зарей – в запасе.
- Полесье остается третьей, отстает от Шахтера на 8 очков и фактически проигрывает борьбу за чемпионство в сезоне 2025/2026.