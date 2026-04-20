Шахтер разбил проклятие Полесья и возглавил турнирную таблицу УПЛ

Шесть попыток понадобилось донецкому Шахтеру, чтобы впервые забить и впервые обыграть житомирское Полесье в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" выдался более эмоциональным, чем зрелищным.

"Горняки" в первом тайме не смогли пробить ни разу даже не в плоскость, а просто в направлении ворот житомирян. Несмотря на это, свою возможность после перерыва подопечные Арды Турана реализовали, сообщает 24 Канал.

Как сыграли Шахтер и Полесье в УПЛ?

Нервы и желание удержаться от ошибок перевесили в первом тайме: на обе команды не набралось ни одного удара в створ ворот, а единственная желтая карточка досталась наставнику Полесья Руслану Ротаню за чрезмерные эмоции.

Оживленнее стало после перерыва, особенно после того, как Шахтер забил с буквально первой своей возможности. Алиссон выполнил навес от углового флажка, голкипер гостей Евгений Волынец ошибся с выбиванием мяча, а защитник донетчан Валерий Бондарь удачно подставил колено.

Гол Шахтера в ворота Полесья – смотрите видео:

Игра стало более открытой, но скорее Шахтер был близок к тому, чтобы увеличить преимущество, чем Полесье к восстановлению равновесия.

Финальный свисток Виктора Копиевского зафиксировал победу хозяев 1:0.

