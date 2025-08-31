Шахтер готовит еще одну громкую продажу в конце трансферного окна. "Горняки" продадут одного из лидеров команды, который раскрылся под руководством Арды Турана.

Кевин покинет Шахтер в ближайшее время и переедет в Англию. "Горняки" заключили соглашение о трансфере с Фулхэмом из АПЛ, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Что известно о переходе Кевина?

По имеющейся информации, Шахтер договорился с Фулхэмом о трансфере звездного Кевина. "Дачники" заплатят "горняками" 42 миллиона евро за подписание бразильского вингера.

Контракт Кевина с Фулхэмом будет согласован после официального уведомления клубов о договоренности между собой. Отметим, что ранее донетчане требовали 45 миллионов евро за трансфер бразильца.

К слову. Кевин присоединился к Шахтеру в январе 2024 года. Действующий контракт бразильского футболиста с "горняками" рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне Кевин сыграл в пяти матчах за Шахтер в официальных турнирах. За это время бразильский вингер успел забить пять голов и отдать две результативные передачи.

Напомним, что Шахтер вышел в основновную стадию Лиги конференций-2025/2026, в частности, благодаря голу Кевина. Бразильский футболист уверенно реализовал пенальти и смог сравнять счет.