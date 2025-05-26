Неожиданный вариант: Шахтер сделал предложение тренеру из чемпионата Франции

Шахтер попрощался с главным тренером Марино Пушичем после завершения чемпионата Украины 2024/2025. Теперь "горняки" ищут замену боснийскому наставнику.

Дончане заинтересовались специалистом из Дюнкерка. Более того, Шахтер уже сделал предложение главному тренеру команды, выступающей во втором дивизионе Франции, сообщает 24 канал со ссылкой на Footmercato.

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Кто заинтересовал Шахтер

По имеющейся информации, представители Шахтера связались с Луисом Кастро, который тренирует Дюнкерк. Специалист определится со своим будущим в ближайшее время.

Кастро также заинтересовал франузский Ланс. Спортивный директор клуба встретился с представителем главного тренера Дюнкерка.

Интересно, что Дюнкерк не намерен отпускать Луиса Кастро. Клуб сделал новое предложение специалисту с улучшенным контрактом сроком на два года.

К слову. Луис Кастро до того, как перебрался во Францию, работал в Португалии. Тренер отвечал за молодежную команду Бенфики.

Напомним, что ранее СМИ связывали с Шахтером Арду Турана, главного тренера Эюпспора.