Донеччани зацікавились спеціалістом з Дюнкерка. Ба більше, Шахтар вже зробив пропозицію головному тренеру команди, яка виступає у другому дивізіоні Франції, повідомляє 24 канал із посиланням на Footmercato.

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Хто зацікавив Шахтар

За наявною інформацією, представники Шахтаря зв'язались з Луїсом Кастро, який тренує Дюнкерк. Спеціаліст визначиться зі своїм майбутнім наближчим часом.

Кастро також зацікавив франузький Ланс. Спортивний директор клубу зустрівся з представником головного тренера Дюнкерка.

Цікаво, що Дюнкерк немає намірів відпускати Луїса Кастро. Клуб зробив нову пропозицію спеціалісту з покращенним контрактом терміном на два роки.

До слова. Луїс Кастро до того, як перебрався у Францію, працював у Португалії. Тренер відповідав за молодіжну команду Бенфіки.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ пов'язували з Шахтарем Арду Турана, головного тренера Еюпспора.