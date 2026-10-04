Шахтер может вернуть в свой состав дебютанта сборной Украины

Личность Александра Драмбаева заинтересовала специалистов, работающих в донецком Шахтере. Там отметили хорошие качества футболиста.

Новичок команды Андреа Мальдери получил интересную возможность для продолжения карьеры. Об интересе к Драмбаеву сообщил сайт Sport.ua.

Почему Драмбаев заинтересовал Шахтер

Источник сообщил, что успешная игра 25-летнего флангового защитника ЛНЗ заинтересовала скаутов действующего чемпиона Украины.

В штабе "горняков" активно следят за выступлениями футболиста. Менеджерам донецкого клуба нравится универсальность Драмбаева, который может сыграть сразу на нескольких позициях,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время Драмбаев впервые в карьере находится в расположении сборной Украины. В пятницу, 25 сентября, он дебютировал в конце матча " победного матча против Венгрии ".

Как складывается карьера Драмбаева

Футболист является воспитанником донецкого клуба. Александр попал в академию "Шахтера" в 2018 году в возрасте 17 лет. Защитник находился на контракте с "горняками" до 2024 года, но так и не дебютировал за основную команду в официальных матчах.

В текущем сезоне он отметился одной голевой передачей в 10 матчах за ЛНЗ.

Уже в понедельник, 5 октября, Драмбаев и его партнеры по сборной проведут матч четвертого тура Лиги наций против Венгрии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

После трех туров Украина имеет четыре очка и занимает второе место в группе B2 Лиги наций. Столько же очков набрала Венгрия, но "сине-желтые" опережают соперника благодаря победе в очном матче.