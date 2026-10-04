Шахтер может вернуть в свой состав дебютанта сборной Украины
Личность Александра Драмбаева заинтересовала специалистов, работающих в донецком Шахтере. Там отметили хорошие качества футболиста.
Новичок команды Андреа Мальдери получил интересную возможность для продолжения карьеры. Об интересе к Драмбаеву сообщил сайт Sport.ua.
Почему Драмбаев заинтересовал Шахтер
Источник сообщил, что успешная игра 25-летнего флангового защитника ЛНЗ заинтересовала скаутов действующего чемпиона Украины.
В штабе "горняков" активно следят за выступлениями футболиста. Менеджерам донецкого клуба нравится универсальность Драмбаева, который может сыграть сразу на нескольких позициях,
– говорится в сообщении.
Отметим, что в настоящее время Драмбаев впервые в карьере находится в расположении сборной Украины. В пятницу, 25 сентября, он дебютировал в конце матча " победного матча против Венгрии ".
Как складывается карьера Драмбаева
Футболист является воспитанником донецкого клуба. Александр попал в академию "Шахтера" в 2018 году в возрасте 17 лет. Защитник находился на контракте с "горняками" до 2024 года, но так и не дебютировал за основную команду в официальных матчах.
В текущем сезоне он отметился одной голевой передачей в 10 матчах за ЛНЗ.
Уже в понедельник, 5 октября, Драмбаев и его партнеры по сборной проведут матч четвертого тура Лиги наций против Венгрии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
После трех туров Украина имеет четыре очка и занимает второе место в группе B2 Лиги наций. Столько же очков набрала Венгрия, но "сине-желтые" опережают соперника благодаря победе в очном матче.