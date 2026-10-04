Новачок команди Андреа Мальдери отримав цікаву можливість для продовження кар’єри. Про інтерес до Драмбаєва сповістив сайт Sport.ua.

Чому Драмбаєв зацікавив Шахтар

Джерело повідомило, що успішна гра 25-річного флангового захисника ЛНЗ зацікавила скаутів чинного чемпіона України.

У розташуванні "гірників" активно слідкують за виступами футболіста. Менеджерам донецького клубу подобається універсальність Драмбаєва, який може зіграти одразу на декількох позиціях,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі Драмбаєв вперше у кар’єрі перебуває у розташуванні збірної України. У п’ятницю, 25 вересня він дебютував наприкінці переможного поєдинку проти Угорщини.

Як складається кар’єра Драмбаєва

Футболіст є вихованцем донецького клубу. Олександр потрапив до академії Шахтаря у 2018-му у віці 17 років. Захисник перебував на контракті із "гірниками" до 2024-го, але так і не дебютував за основну команду в офіційних матчах.

У поточному сезоні він відзначився одним асистом у 10 матчах за ЛНЗ.

Уже у понеділок, 5 жовтня, Драмбаєв та його партнери по збірній проведуть матч четвертого туру Ліги націй проти Угорщини. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після трьох турів Україна має чотири очки та посідає друге місце у групі B2 Ліги націй. Стільки ж балів набрала Угорщина, але "синьо-жовті" випереджають суперника завдяки перемозі в очному матчі.