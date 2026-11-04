"Был бы хорошей опцией": Дирявка сказал, должен ли был Шахтер пробивать пенальти в игре со Спортингом

Единственный представитель Украины в еврокубках уступил лиссабонскому Спортингу (0:1). Во втором тайме футболисты "Шахтера" претендовали на назначение пенальти.

В середине второго тайма Винисиус Тобиас упал в штрафной площади соперника. В интервью 24 Каналу бывший футболист сборной Украины Сергей Дирявка рассказал, считает ли он этот эпизод достаточным для назначения пенальти.

Должен ли был арбитр назначить пенальти

По словам эксперта, в современном футболе достаточно возможностей для детального просмотра моментов со стороны судейской бригады.

Сейчас время технологий. Что бы мы ни сказали – смысла нет. Считаю, что это пенальти, но ведь не я принимаю решение. Для Шахтера одиннадцатиметровый был бы хорошей опцией. Каждый гол меняет ментальность игры, это имеет большое значение,

– отметил Сергей Дирявка.

Добавим, что главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран после матча заявил, что судьям должно быть стыдно.

Что ждет Шахтер в Лиге чемпионов

После четырех туров у Шахтера четыре очка в активе. Донетчане потерпели два минимальных поражения подряд, но пока что попадают в зону плей-офф.

Следующий матч состоится после международной паузы. Так, 25 ноября Шахтер в Лондоне встретится с турецким Фенербахче. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Также до завершения этапа лиги соперниками "горняков" станут словацкий Слован, немецкий Лейпциг и испанский Реал.