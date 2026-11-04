"Был бы хорошей опцией": Дирявка сказал, должен ли был Шахтер пробивать пенальти в игре со Спортингом

Adv

В середине второго тайма Винисиус Тобиас упал в штрафной площади соперника. В интервью 24 Каналу бывший футболист сборной Украины Сергей Дирявка рассказал, считает ли он этот эпизод достаточным для назначения пенальти.

популярные видео

Должен ли был арбитр назначить пенальти

По словам эксперта, в современном футболе достаточно возможностей для детального просмотра моментов со стороны судейской бригады.

Сейчас время технологий. Что бы мы ни сказали – смысла нет. Считаю, что это пенальти, но ведь не я принимаю решение. Для Шахтера одиннадцатиметровый был бы хорошей опцией. Каждый гол меняет ментальность игры, это имеет большое значение– отметил Сергей Дирявка.

Добавим, что главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран после матча заявил, что судьям должно быть стыдно.

Что ждет Шахтер в Лиге чемпионов

После четырех туров у Шахтера четыре очка в активе. Донетчане потерпели два минимальных поражения подряд, но пока что попадают в зону плей-офф.

Следующий матч состоится после международной паузы. Так, 25 ноября Шахтер в Лондоне встретится с турецким Фенербахче. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Также до завершения этапа лиги соперниками "горняков" станут словацкий Слован, немецкий Лейпциг и испанский Реал.