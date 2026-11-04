"Був би хорошою опцією": Дірявка сказав, чи мав Шахтар бити пенальті у грі зі Спортінгом

Adv

У середині другого тайму Вінісіус Тобіас впав у карному майданчику суперника. В інтерв’ю 24 Каналу колишній футболіст збірної України Сергій Дірявка розповів, чи вважає цей епізод достатнім для пенальті.

популярні відео

Чи мав арбітр призначати пенальті

За словами експерта, у сучасному футболі вистачає можливостей для детального перегляду моментів з боку бригади арбітрів.

Зараз час технологій. Що б ми не сказали – сенсу немає. Вважаю, що це пенальті, але ж не я ухвалюю рішення. Для Шахтаря одинадцятиметровий був би хорошою опцією. Кожен гол міняє ментальність гри, це має велике значення– зазначив Сергій Дірявка.

Додамо, що головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після матчу сказав, що суддям має бути соромно.

Що очікує на Шахтар у Лізі чемпіонів

Після чотирьох турів Шахтар має чотири очки в активі. Донеччани зазнали двох мінімальних поразок поспіль, але наразі потрапляють до зони плей-оф.

Наступна гра відбудеться після міжнародної паузи. Так, 25 листопада Шахтар у Лондоні зустрінеться з турецьким Фенербахче. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Також до завершення етапу ліги суперниками "гірників" будуть словацький Слован, німецький Лейпциг та іспанський Реал.