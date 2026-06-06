"Зимой будут играть в грязи": в Польше отказались организовывать еврокубковые матчи Шахтера

В Кракове решили не помогать донецкому Шахтеру в организации поединков Лиги чемпионов сезона 2026/27. Шансы на выступления "горняков" в этом месте все еще остаются.

О решении наблюдательного совета польского клуба сообщил президент Вислы Ярослав Крулевский. Соответствующее сообщение функционер оставил в соцсети Х.

Смотрите также Определились все участники еврокубков от Украины: кто и где сыграет в сезоне

Что решили в Кракове и как это повлияет на Шахтер?

В субботу, 6 июня, Ярослав Крулевский отметил, что решение Вислы относительно игр на Городском стадионе имени Генрика Реймана связано с возвращением краковского клуба в элиту польского футбола и дополнительными организационными моментами.

В ситуации нового вызова, которым является Экстракласса, брать на себя дополнительные обязанности и продавать услуги другим субъектам является для клуба бизнесово нерациональным решением – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе,

– отметил президент Вислы.

Среди возможных организационных трудностей Крулевский назвал потребность дополнительного финансирования инфраструктуры.

Для этого нужны инвестиции в размере нескольких миллионов злотых, иначе зимой обе команды будут играть в грязи. Сейчас Висла самостоятельно управляет газоном, который является лучшим в Польше, и вкладывает значительные средства в его содержание и защиту",

– написал Крулевский.

Отметим, что эта ситуация, очевидно, не имеет политического подтекста. В сезоне 2025/26 в Экстраклассу вышел еще один краковский клуб Вечиста, который тоже провел переговоры о выступлениях на соответствующей арене.

Несмотря на хорошие отношения между руководителями клубов, Висла отказала Вечисте в организации игр чемпионата на стадионе имени Генрика Реймана.

Может ли Шахтер сыграть поединки Лиги чемпионов в Кракове?

Такая возможность до сих пор остается. Президент Вислы заявил, что теперь Вечиста и Шахтер должны самостоятельно организовывать свои поединки на стадионе.

Отметим, что Висла не является полноценным владельцем своей арены. Она принадлежит городу, поэтому именно власти Кракова решает предоставлять ли стадион в аренду другим клубам.

В прошлом сезоне донецкий клуб принимал соперников в еврокубках именно в Кракове. Все матчи Лиги Европы и Лиги конференций "горняки" провели на этом стадионе.

Еврокубковую кампанию нового сезона команда Арды Турана начнет в сентябре, в основном раунде Лиги чемпионов.