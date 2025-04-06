Не хватило на весь матч: Шахтер одержал комфортную победу над Вересом

Шахтер почти потерял шансы на золотые медали чемпионата Украины. Дончане борются за попадание в зону Лиги чемпионов, чтобы в следующем сезоне сыграть в главном турнире Европы.

Шахтер – Верес 3:0

Голы: Кевин, 59, Судаков, 87, Траоре, 90

6 апреля, воскресная программа матчей УПЛ завершилась противостоянием Шахтера и Вереса. Игра состоялась в рамках 23-го тура чемпионата Украины сезона-2024/2025, сообщает 24 канал.

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Важная победа

Первый тайм матча между Шахтером и Вересом выдался безголевым. Несмотря на то, что "горняки" доминировали и создавали опасные моменты.

Верес не собирался отсиживаться в обороне и преимущественно играл на контратаках. Однако ривненчане также не реализовали свои возможности.

Вторая половина игры началась под контролем Шахтера, что принесло плоды. На 59-й минуте матча против Вереса Кевин размочил счет и вывел "горняков" вперед в противостоянии.

После пропущенного мяча Верес начал активнее играть, забрав мяч у Шахтера. Однако меньше, чем за пять минут до завершения основного времени Георгий Судаков удвоил преимущество "горняков" и закрыл вопрос победителя матча.

Через несколько минут счет стал разгромным 3:0, благодаря усилиям Лассины Траоре, который переправил мяч в сетку ворот, после подачи с углового. В итоге игра завершилась победой донецкого Шахтера.