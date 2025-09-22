В понедельник, 22 сентября, на стадионе "Арена-Львов" состоялся матч 6 тура УПЛ Шахтер – Заря. Поединок оказался непростым для подопечных Арды Турана, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Шахтер – Заря?

"Горняки" с первых минут завладели инициативой. Дончане искали возможности открыть счет во встрече. Хорошие возможности отличиться имел Бондаренко, Элиас и Крыськив. Однако на последнем рубеже надежно играл голкипер Зари Сапутин.

На перерыв соперники ушли с нулями на табло. Вторая 45-минутка проходила по схожему сценарию. Арда Туран с помощью замен пытался обострить игру в атаке. Это принесло результат за три минуты до завершения основного времени.

18-летние бразильцы Изаки и Мейреллиш организовали победный гол. Полузащитник "горняков" обыгрался в стеночку с форвардом и точно пробил в верхний угол.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера – 1:0.

Шахтер – Заря 1:0

Гол: Изаки, 87

Видео гола в матче Шахтер – Заря

