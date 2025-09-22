У понеділок, 22 вересня, на стадіоні "Арена-Львів" відбувся матч 6 туру УПЛ Шахтар – Зоря. Поєдинок виявився непростим для підопічних Арди Турана, пише 24 Канал.

Як завершився матч Шахтар – Зоря?

"Гірники" з перших хвилин заволоділи ініціативою. Донеччани шукали можливості відкрити рахунок у зустрічі. Гарні нагоди відзначитися мав Бондаренко, Еліас та Криськів. Однак на останньому рубежі надійно грав голкіпер Зорі Сапутін.

На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга 45-хвилинка проходила за схожим сценарієм. Арда Туран за допомогою замін намагався загострити гру в атаці. Це принесло результат за три хвилини до завершення основного часу.

18-річні бразильці Ізакі та Мейрелліш організували переможний гол. Півзахисник "гірників" обігрався в стіночку з форвардом і точно пробив у верхній кут.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря – 1:0.

Шахтар – Зоря 1:0

Гол: Ізакі, 87

Відео голу в матчі Шахтар – Зоря

Яке турнірне положення Шахтаря і Зорі?