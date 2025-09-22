Шахтер на последних минутах вырвал победу у Зари и догнал Динамо
- Шахтер победил Зарю со счетом 1:0 благодаря голу Изаки на 87-й минуте.
- Шахтер сравнялся по очкам с Динамо и Колосом, имея по 14 очков после шести туров.
Поединок во Львове между Шахтером и Зарей закрывал программу 6-го тура Украинской Премьер-лиги. В случае успеха "горняки" могли сравняться по очкам Динамо и Колос.
В понедельник, 22 сентября, на стадионе "Арена-Львов" состоялся матч 6 тура УПЛ Шахтер – Заря. Поединок оказался непростым для подопечных Арды Турана, пишет 24 Канал.
Как завершился матч Шахтер – Заря?
"Горняки" с первых минут завладели инициативой. Дончане искали возможности открыть счет во встрече. Хорошие возможности отличиться имел Бондаренко, Элиас и Крыськив. Однако на последнем рубеже надежно играл голкипер Зари Сапутин.
На перерыв соперники ушли с нулями на табло. Вторая 45-минутка проходила по схожему сценарию. Арда Туран с помощью замен пытался обострить игру в атаке. Это принесло результат за три минуты до завершения основного времени.
18-летние бразильцы Изаки и Мейреллиш организовали победный гол. Полузащитник "горняков" обыгрался в стеночку с форвардом и точно пробил в верхний угол.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера – 1:0.
Шахтер – Заря 1:0
Гол: Изаки, 87
Видео гола в матче Шахтер – Заря
Каково турнирное положение Шахтера и Зари?
- Донецкий Шахтер сравнялся по очкам с Динамо и Колосом. У трех команд после шести туров по 14 очков. Благодаря лучшей разнице мячей "бело-синие" возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а "горняки" идут вторыми.
- Луганская Заря потерпела третье поражение в сезоне. Подопечные Виктора Скрипника завершают шестой тур на 10-й строчке.
