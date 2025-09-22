Укр Рус
22 сентября, 20:26
2

Шахтер на последних минутах вырвал победу у Зари и догнал Динамо

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Шахтер победил Зарю со счетом 1:0 благодаря голу Изаки на 87-й минуте.
  • Шахтер сравнялся по очкам с Динамо и Колосом, имея по 14 очков после шести туров.

Поединок во Львове между Шахтером и Зарей закрывал программу 6-го тура Украинской Премьер-лиги. В случае успеха "горняки" могли сравняться по очкам Динамо и Колос.

В понедельник, 22 сентября, на стадионе "Арена-Львов" состоялся матч 6 тура УПЛ Шахтер – Заря. Поединок оказался непростым для подопечных Арды Турана, пишет 24 Канал.

К теме Динамо сенсационно потеряло очки в матче с Александрией

Как завершился матч Шахтер – Заря?

"Горняки" с первых минут завладели инициативой. Дончане искали возможности открыть счет во встрече. Хорошие возможности отличиться имел Бондаренко, Элиас и Крыськив. Однако на последнем рубеже надежно играл голкипер Зари Сапутин.

На перерыв соперники ушли с нулями на табло. Вторая 45-минутка проходила по схожему сценарию. Арда Туран с помощью замен пытался обострить игру в атаке. Это принесло результат за три минуты до завершения основного времени.

18-летние бразильцы Изаки и Мейреллиш организовали победный гол. Полузащитник "горняков" обыгрался в стеночку с форвардом и точно пробил в верхний угол.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера – 1:0.

Шахтер – Заря 1:0

Гол: Изаки, 87

Видео гола в матче Шахтер – Заря

Каково турнирное положение Шахтера и Зари?

  • Донецкий Шахтер сравнялся по очкам с Динамо и Колосом. У трех команд после шести туров по 14 очков. Благодаря лучшей разнице мячей "бело-синие" возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а "горняки" идут вторыми.
  • Луганская Заря потерпела третье поражение в сезоне. Подопечные Виктора Скрипника завершают шестой тур на 10-й строчке.

