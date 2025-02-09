Проверка дорогих новичков: онлайн-трансляция матча Шахтер – Зимбру

Донецкий Шахтер проведет первый матч после вылета из Лиги чемпионов. Подопечные Марино Пушича встретятся с титулованным клубом Молдовы.

В воскресенье, 9 февраля, в Турции состоится товарищеский матч между Шахтером и Зимбру. Поединок запланирован в рамках второго этапа зимних сборов, пишет 24 Канал.

Читайте также Шахтер отказался продавать своего лидера в клуб Серии А: почему не состоялся трансфер

Новички Шахтера готовы к дебюту

Свой последний матч "горняки" провели 29 января в Лиге чемпионов. Тогда дончане на выезде уступили дортмундской Боруссии (1:3) и вылетели из турнира.

За это время в составе "горняков" произошли существенные изменения. Шахтер отпустил трех украинских футболистов: опытный Тарас Степаненко присоединился к Эюпспору, а нападающий Даниил Сикан и вингер Александр Зубков стали игроками Трабзонспора.

Зато "горняки" подписали боливийского легионера Диего Арройо. 19-летний футболист играет на позиции центрального защитника. Кроме того, Шахтер приобрел за 17 миллионов 18-летнего нападающего Кауана Элиаса. Этот трансфер стал третьим самым дорогим в истории УПЛ.

Оба новичка имеют шанс дебютировать за "горняков" в поединке против Зимбру. За игрой можно будет наблюдать на сайте 24 Канала. Матч начнется в 14:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Зимбру

Что известно о Зимбру