У неділю, 9 лютого, у Туреччині відбудеться товариський матч між Шахтарем та Зімбру. Поєдинок запланований в рамках другого етапу зимових зборів, пише 24 Канал.
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Новачки Шахтаря готові до дебюту
Свій останній матч "гірники" провели 29 січня у Лізі чемпіонів. Тоді донеччани на виїзді поступилися дортмундській Боруссії (1:3) та вилетіли з турніру.
За цей час у складі "гірників" відбулися суттєві зміни. Шахтар відпустив трьох українських футболістів: досвідчений Тарас Степаненко приєднався до Еюпспора, а нападник Данило Сікан та вінгер Олександр Зубков стали гравцями Трабзонспора.
Натомість "гірники" підписали болівійського легіонера Дієго Арройо. 19-річний футболіст грає на позиції центрального захисника. Крім того, Шахтар придбав за 17 мільйонів 18-річного нападника Кауана Еліаса. Цей трансфер став третім найдорожчим в історії УПЛ.
Обидва новачки мають шанс дебютувати за "гірників" у поєдинку проти Зімбру. За грою можна буде спостерігати на сайті 24 Каналу. Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Зімбру
Що відомо про Зімбру
- Футбольний клуб Зімбру з Кишинева засновано у 1947 році. За часів незалежності "жовто-зелені" вісім разів вигравали чемпіонський титул, шість разів ставали володарем Кубка Молдови та одного разу Суперкубка (2014).
- У сезоні-2023/24 Зімбру фінішував на третьому місці та здобув "бронзу". Головним тренером команди від жовтня 2024 року є турецький фахівець Хікмет Караман.
- Раніше Шахтар та Зімбру не зустрічалися в офіційних матчах.