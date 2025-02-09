У неділю, 9 лютого, у Туреччині відбудеться товариський матч між Шахтарем та Зімбру. Поєдинок запланований в рамках другого етапу зимових зборів, пише 24 Канал.

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Новачки Шахтаря готові до дебюту

Свій останній матч "гірники" провели 29 січня у Лізі чемпіонів. Тоді донеччани на виїзді поступилися дортмундській Боруссії (1:3) та вилетіли з турніру.

За цей час у складі "гірників" відбулися суттєві зміни. Шахтар відпустив трьох українських футболістів: досвідчений Тарас Степаненко приєднався до Еюпспора, а нападник Данило Сікан та вінгер Олександр Зубков стали гравцями Трабзонспора.

Натомість "гірники" підписали болівійського легіонера Дієго Арройо. 19-річний футболіст грає на позиції центрального захисника. Крім того, Шахтар придбав за 17 мільйонів 18-річного нападника Кауана Еліаса. Цей трансфер став третім найдорожчим в історії УПЛ.

Обидва новачки мають шанс дебютувати за "гірників" у поєдинку проти Зімбру. За грою можна буде спостерігати на сайті 24 Каналу. Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Зімбру

Що відомо про Зімбру