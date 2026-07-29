Стивенсон все же нашел одного бойца, который в случае поединка с Усиком одержал бы победу. К тому же, сделал бы это "без сомнений", пишет 24 Канал .

Кого Стивенсон считает лучше Усика

Американец считает, что единственный боксер, чья сила в ринге в его лучшие годы могла бы сломить сопротивление Усика, это Майк Тайсон.

При этом Шакур, как и Усик, имеет в своем активе 25 побед и 0 поражений на профи-ринге, убежден, что это был бы не равный бой с непредсказуемым результатом, а убедительная победа Тайсона.

Мог бы Тайсон победить Усика

Сам "Железный Майк" в свое время признал Александра Усика спортсменом, достойным быть современным лицом хевивейта, отдав должное достижениям украинца.

При этом Тайсон отмечал, что между его эрой и нынешним поколением боксеров хевивейта существует разница. По словам Майка, во время его карьеры соперников "приходилось практически убивать", столь тяжелым было каждое противостояние.

Тайсон также указывает, что ранее защита титулов происходила почти четыре раза в год. Теперь топовые спортсмены проводят один бой в год, а то и реже.