Натомість Стівенсон все ж знайшов одного бійця, який у випадку поєдинку з Усиком здобув би перемогу. До того ж, зробив би це "без жодних сумнівів", пише 24 Канал.

Кого Стівенсон вважає кращим за Усика

Американець вважає, що єдиний боксер, чия сила в ринзі у його найкращі роки могла б зламати опір Усика, це Майк Тайсон.

При цьому Шакур, який, як і Усик, має у своєму активі 25 перемог і 0 поразок на профі-ринзі, переконаний, що це був би не рівний бій з непередбачуваним результатом, а переконлива перемога Тайсона.

Чи міг би Тайсон перемогти Усика

Сам "Залізний Майк" свого часу визнав Олександра Усика спортсменом, гідним бути сучасним обличчям хевівейту, віддавши належне досягненням українця.

При цьому Тайсон відзначав, що між його ерою та нинішнім поколіням боксерів хевівейту існує різниця. За словами Майка, під час його кар'єри суперників "доводилося практично вбивати", настільки важким було кожне протистояння.

Тайсон також вказує, що раніше захист титулів відбувався ледь не чотири рази на рік. Тепер топові спортсмени проводять один бій на рік, а то й рідше.