"Невозможно": соперник Ломаченко предупредил Дюбуа о реванше с Усиком

Американский боксер Шакур Стивенсон высказал свое мнение относительно возможного реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он дал грозное предупреждение британцу.

В ночь на 22 декабря Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше. После боя Даниэль Дюбуа предложил украинцу провести реванш и тот ответил, что не против.

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Шакур предупредил Дюбуа

Стивенсон считает, что сейчас Усика невозможно победить, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Я думаю, что это, вероятно, невозможно – победить Усика прямо сейчас,

– сказал Шакур Стивенсон.

Справка. С Шакуром Стивенсоном должен был встретиться на ринге другой украинский боксер Василий Ломаченко.

Напомним, что Даниэль Дюбуа и Александр Усик уже дрались в августе 2023 года. Тогда украинец победил нокаутом.