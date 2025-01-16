В ніч на 22 грудня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у реванші. Після бою Даніель Дюбуа запропонував українцю провести реванш і той відповів, що не проти.

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Шакур попередив Дюбуа

Стівенсон вважає, що наразі Усика неможливо перемогти, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Я думаю, що це, ймовірно, неможливо – перемогти Усика просто зараз,

– сказав Шакур Стівенсон.

Довідка. З Шакуром Стівенсоном мав зустрітись на рингу інший український боксер Василь Ломаченко.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа і Олександр Усик вже бились у серпні 2023 року. Тоді українець переміг нокаутом.