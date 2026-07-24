Слухи усилились после появления Александры на Гран-при Венгрии в конце июля 2026 года, пишет 24 Канал. Инфлюенсерша прибыла на автодром Хунгароринг, чтобы поддержать мужа, а ее сине-белое облегающее платье привлекло внимание поклонников, которые заметили округлый живот.

Почему фанаты говорят о беременности Александры

Еще раньше, в конце июня, Александра посетила светское мероприятие в нежно-голубом сарафане с объемной драпировкой. Именно этот образ вызвал волну обсуждений в социальных сетях, где пользователи начали предполагать, что жена гонщика может ждать первенца. Также фанаты в TikTok и Threads обратили внимание, что в последнее время она все чаще выбирает более закрытые наряды, а во время одной из рекламных кампаний визуально прикрывала живот.

Шарль Леклер и Александра начали встречаться в начале 2023 года. Предложение руки и сердца гонщик сделал 2 ноября 2025 года, а 28 февраля 2026 года влюбленные официально поженились на закрытой церемонии в Монако. Именно поэтому поклонники внимательно следят за жизнью супругов и ждут новостей о возможном пополнении в семье.

Забавный инцидент с питомцем пары на автодроме Хунгароринг

Особое внимание фанатов традиционно привлекает и их миниатюрная такса Лео, которую пара завела в апреле 2024 года. Тогда Шарль представил питомца как "нового члена семьи". С тех пор пес регулярно сопровождает супругов на этапах Формулы-1 и стал настоящей звездой паддока.

Во время Гран-при Венгрии Лео снова оказался в центре внимания. Один из фотографов запечатлел забавный момент, когда пес решил сходить в туалет прямо перед боксами Red Bull Racing, возле места, связанного с гоночным номером Макса Ферстаппена. Пока Александра смущалась из-за сложившейся ситуации, Шарль только смеялся и доставал телефон, чтобы сфотографировать этот курьезный эпизод.