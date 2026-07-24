Чутки посилилися після появи Александри на Гран-прі Угорщини наприкінці липня 2026 року, пише 24 Канал. Інфлюенсерка прибула на автодром Хунгароринг, щоб підтримати чоловіка, а її синьо-біла обтисла сукня привернула увагу шанувальників, які звернули увагу на округлий живіт.

Чому фанати говорять про вагітність Александри

Ще раніше, наприкінці червня, Александра відвідала світський захід у ніжно-блакитному сарафані з об'ємним драпіруванням. Саме цей образ викликав хвилю обговорень у соціальних мережах, де користувачі почали припускати, що дружина гонщика може чекати на первістка. Також фанати в ТікТок і Тредс звернули увагу, що останнім часом вона дедалі частіше обирає більш закриті образи, а під час однієї з рекламних кампаній візуально прикривала живіт.

Шарль Леклер і Александра почали зустрічатися на початку 2023 року. Пропозицію руки й серця гонщик зробив 2 листопада 2025 року, а 28 лютого 2026 року закохані офіційно побралися на закритій церемонії в Монако. Саме тому шанувальники уважно стежать за життям подружжя й очікують новин про можливе поповнення в родині.

Кумедний інцидент з улюбленцем пари на автодромі Хунгароринг

Окрему увагу фанатів традиційно привертає й їхній мініатюрний такса Лео, якого пара взяла у квітні 2024 року. Тоді Шарль представив улюбленця як "нового члена родини". Відтоді пес регулярно супроводжує подружжя на етапах Формули-1 та став справжньою зіркою паддоку.

Під час Гран-прі Угорщини Лео знову опинився в центрі уваги. Один з фотографів зафіксував кумедний момент, коли пес вирішив сходити в туалет просто перед боксами Red Bull Racing, біля місця, пов'язаного з гоночним номером Макса Ферстаппена. Поки Александра ніяковіла через ситуацію, Шарль лише сміявся та діставав телефон, щоб сфотографувати курйозний епізод.