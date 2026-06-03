Леклер принял важное решение относительно карьеры – останется ли гонщик в Феррари

Команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании нового многолетнего контракта с пилотом Шарлем Леклером. Точный срок соглашения не раскрывается.

Леклер присоединился к Академии пилотов Ferrari в 2016 году, дебютировал в Формуле-1 за Sauber в 2018-м, а с 2019 года выступает за Scuderia. Об этом сообщает сайт Ferrari.

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Как Леклер отреагировал на продление контракта?

Он отметил, что выступления за команду всегда были его детской мечтой и большой ответственностью.

Я очень счастлив продолжать это путешествие вместе с Ferrari. Для меня это всегда было гораздо больше, чем просто команда. Это команда, которую я любил и о которой мечтал стать ее частью еще с детства, и за все эти годы она стала для меня второй семьей,

– заявил Леклер.

Пилот добавил, что несмотря на все трудности, он глубоко верит в команду и готов прилагать все усилия, чтобы вернуть титул чемпиона мира в Маранелло: "Быть пилотом Феррари – это мечта, но это также ответственность, которую я никогда не воспринимаю как должное. Я буду продолжать отдавать все, что имею, для достижения вершины, для команды и для наших болельщиков".

Кто такой Шарль Леклер?

Сейчас 28-летний Леклер занимает второе место в истории Ferrari по количеству проведенных сезонов, уступая лишь легендарному Михаэлю Шумахеру.

В конце февраля 2026 года Шарль официально женился в Монако со своей избранницей – моделью и инфлюенсером Александрой Сен-Мле. На гонках их часто сопровождает общий любимец – такса по кличке Лео.

Леклер является чемпионом серии GP3 (2016), чемпионом "Формулы-2" (2017) и вице-чемпионом мира в личном зачете "Формулы-1" (2022). В 2019 году он присоединился к Ferrari, где сразу начал конкурировать с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

Что известно о команде Ferrari?

Команда Scuderia Ferrari является одной из старейших, самых успешных и известных в истории Формулы-1. Основанная легендарным Энцо Феррари, она имеет штаб-квартиру в городе Маранелло, Италия.

Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира, после резонансного перехода из Mercedes присоединился к Ferrari и вместе с Леклером борется за высокие позиции в текущем сезоне.

Сейчас Ferrari стремится догнать лидеров. В личном зачете Леклер занимает третье место с 75 очками, а Хэмилтон – четвертое с 72 очками. В Кубке конструкторов команда пытается сократить отставание от Mercedes, которая опережает их на 72 пункта.