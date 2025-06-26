Легенда легкой атлетики объявила о завершении карьеры: она трижды триумфовала на ОИ

В жизни каждого спортсмена наступает время, когда приходится завершать карьеру. Такое решение накануне приняла и легендарная легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Ямайская 38-летняя бегунья анонсировала, что уже совсем скоро проведет свои последние соревнования. Они состоятся в ее родной стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC Sports.

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Фрейзер-Прайс подытожила свою карьеру

Сейчас легкоатлетка готовится выступить на чемпионате Ямайки. По итогам финального забега на 100 метров трое лучших спортсменок войдут в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира, который состоится в Токио в сентябре. Также они попадут в эстафетную команду 4×100 метров.

"В течение следующих двух дней я в последний раз выйду на дорожку Национального стадиона, и, если честно, это один из тех моментов, на которые я с нетерпением жду. Знаете почему? Потому что мне абсолютно нечего терять, и одновременно – есть, что получить. Потому что именно ваша любовь, ваша поддержка и ваше поощрение держали меня. Именно то, как вы меня чествовали. Именно то, как вы всегда были рядом.

И, когда я выйду на дорожку в течение следующих двух дней, это будет не просто о беге. Это будет о возможностях. Это о том, как мы продолжаем менять представление о женщинах в элитном спринте. Это о вашем времени, о почтении вашего времени. Это о знании того, чего вы хотите, и готовности пройти весь путь ради этого", – рассказала бегунья.

Справка. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс является 3-кратной олимпийской чемпионкой. Она завоевывала "золото" в Пекине-2008 и Лондоне-2012 на дистанции 100 метров. А в Токио-2020 триумфовала в составе сборной Ямайки в эстафете 4х100.

Отметим, что личным рекордом за карьеру на дистанции 100 метров для представительницы Ямайки является 10,60 секунды. Это третий результат среди женщин в истории.

Напомним, что в мае нигерийская дебютантка Фейвор Офили установила мировой рекорд на спринтерской дистанции. Она превзошла предыдущий лучший результат сразу на 0,38 секунды.