Александр Усик в июле 2025 года переписал историю бокса, став первым трехкратным абсолютным чемпионом мира. В битве за это звание он одолел британца Даниэля Дюбуа.

Ранее только Эвандеру Холифилду также удавалось завоевывать статус абсолюта как в крузервейте, так и хевивейте. Своим мнением относительно этих бойцов поделился Шеннон Бриггс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

В чем отличие Усика и Холифилда?

Бывший чемпион мира сравнил Александра Усика с легендарным американским боксером. Он рассказал, какое главное отличие между ними.

"Усик просто другой боксер. Бойцы сейчас другие, раньше все полагались на мастерство, а сейчас главное физическая подготовка и выдержка. Ты мог быть ловким в течение четырех, пяти, шести, семи раундов, но Холифилд был машиной, он мог оказывать на тебя давление и доводить дело до конца.

Сейчас все по-другому. В 12-м раунде Усик такой же сильный, как и в первом. Он наносит удары, будто это был первый раунд. Никто другой этого не делал, не мог этого сделать в истории бокса", – сказал Бриггс.

К слову. Эвандер Холифилд в течение карьеры провел 56 боев. В них он одержал 44 победы и потерпел 10 поражений при двух ничьих.

