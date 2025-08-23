Олександр Усик у липні 2025 року переписав історію боксу, ставши першим триразовим абсолютним чемпіоном світу. У битві за це звання він здолав британця Даніеля Дюбуа.

Раніше лише Евандеру Холіфілду також вдавалося здобувати статус абсолюта як у крузервейті, так і хевівейті. Своєю думкою щодо цих бійців поділився Шеннон Бріггс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

У чому відмінність Усика та Холіфілда?

Колишній чемпіон світу порівняв Олександра Усика з легендарним американським боксером. Він розповів, яка головна відмінність між ними.

"Усик просто інший боксер. Бійці зараз інші, раніше всі покладалися на майстерність, а зараз головне фізична підготовка та витримка. Ти міг бути вправним протягом чотирьох, п'яти, шести, семи раундів, але Холіфілд був машиною, він міг чинити на тебе тиск і доводити справу до кінця.

Зараз все по-іншому. У 12-му раунді Усик такий же сильний, як і в першому. Він завдає ударів, ніби це був перший раунд. Ніхто інший цього не робив, не міг цього зробити в історії боксу", – сказав Бріггс.

До слова. Евандер Холіфілд протягом кар'єри провів 56 боїв. У них він здобув 44 перемоги та зазнав 10 поразок при двох нічиїх.

