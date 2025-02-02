Шевченко получил награду члена Зала славы Милана: как "Сан-Сиро" приветствовал легенду

Итальянский Милан наградил своего бывшего футболиста Андрея Шевченко серебряной тарелкой в честь вхождения в Зал славы клуба. Торжественное событие состоялось накануне матча чемпионата.

В воскресенье, 2 февраля, на "Сан-Сиро" состоялся матч 23-го тура Серии А между Миланом и Интером (1:1). Накануне миланского дерби состоялась официальная церемония, где главным действующим лицом был легендарный украинец Андрей Шевченко, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу клуба в инстаграме.

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Шевченко получил награду на "Сан-Сиро"

Бывшему форварду "россонери" вручили награду члена Зала славы Милана. Шевченко получил серебряную салатницу от легендарного экс-защитника "дьяволов" Франко Барези.

Фаны на трибунах "Сан-Сиро" устроили овацию Шевченко. Легендарный форвард поблагодарил болельщиков, продемонстрировав награду.

Видео: Шевченко поздравляют фаны Милана

Напомним, что Андрей Шевченко официально пополнил Зал славы Милана 12 декабря 2024 года. Вместе с ним награду получили Марко ван Бастен и Филиппо Индзаги. Бывшие форварды "россонери" были награждены 15 декабря. Тогда Шевченко не смог принять участие в церемонии.

Напомним, что Андрей Шевченко играл за Милан с 1999 по 2009 год (с перерывом в 2006-09). Вместе с "россонери" он выиграл 5 титулов. Шевченко является вторым по результативности бомбардиром Милана за всю историю клуба.