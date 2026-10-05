Шевченко обратился к футболисту Венгрии, устроившему драку против Украины

Андрей Шевченко накануне матча между Украиной и Венгрией обратился к лидеру команды-соперника Доминику Собослаю. Президент УАФ призвал полузащитника не блистать в предстоящем матче Лиги наций.

Шевченко в интервью Nemzeti Sport рассказал, что видел игру Собослая и впечатлен не только его талантом, но и личностью футболиста.

Что Шевченко сказал в адрес Собослая

"Если футболист попадает в Ливерпуль и играет там важную роль, это, безусловно, свидетельствует о его высоком уровне. Конечно, я видел его игру. Помимо очевидного таланта, меня впечатляет его личность. Хорошо видно, что он является лидером и проявляет это как в Ливерпуле, так и в сборной Венгрии", – сказал бывший нападающий.

Шевченко пожелал лидеру Венгрии успехов в будущем, за исключением игры против Украины 5 октября.

От всего сердца желаю ему всего наилучшего и больших успехов, но сейчас хочу сказать ему: Доминик, желательно не блистай против нас!

– заявил он.

Собослай спровоцировал драку в матче против Украины

Напомним, именно Собослай инициировал стычку между футболистами Украины и Венгрии в матче, состоявшемся 25 сентября.

В добавленное время Александр Назаренко получил вторую желтую карточку, в результате чего был удален с поля. После этого Собослай начал активно спорить с Виктором Цыганковым, и это в итоге переросло в потасовку, которую через несколько минут удалось утихомирить.

После конфликта Собослай заявил, что сам факт стычки на поле – это якобы хороший знак.

Впоследствии история получила продолжение, когда отец Милоша Керкеза, еще одного участника конфликта, опубликовал провокационное фото под русскую музыку. В результате он вместе с сыном попал в базу "Миротворца".

Добавим, что матч Украина – Венгрия в рамках Лиги наций начнется в 21:45. К игре команды подходят с равным количеством очков – по 4, и уступают Северной Ирландии три очка.