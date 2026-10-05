Шевченко у коментарі Nemzeti Sport розповів, що бачив гру Собослая та вражений не тільки його талантом, але й особистістю футболіста.

Що Шевченко сказав на адресу Собослая

"Якщо футболіст потрапляє до Ліверпуля і відіграє там важливу роль, це, безперечно, свідчить про його високий рівень. Звичайно, я бачив його гру. Окрім очевидного таланту, мене вражає його особистість. Добре видно, що він є лідером і проявляє це як у Ліверпулі, так і в збірній Угорщини", – сказав колишній нападник.

Шевченко побажав лідеру Угорщини успіхів у майбутньому, за винятком гри проти України 5 жовтня.

Від щирого серця бажаю йому всього найкращого та великих успіхів, але зараз хочу сказати йому: Домініку, бажано не виблискуй проти нас!

– заявив він.

Собослай спровокував бійку в матчі проти України

Нагадаємо, саме Собослай ініціював сутичку між футболістами України та Угорщини в матчі, що відбувся 25 вересня.

У компенсований час Олександр Назаренко отримав другу жовту картку, внаслідок чого був вилучений з поля. Після цього Собослай почав активно сперечатися з Віктором Циганковим, й це зрештою переросло у сутичку, яку через декілька хвилин вдалося вгамувати.

Після конфлікту Собослай заявив, що сам факт сутички на полі – це нібито хороший знак.

Згодом історія отримала продовження, коли батько Мілоша Керкеза, ще одного учасника конфлікту, опублікував провокативне фото з російською музикою. Як наслідок, він разом із сином потрапив до "Миротворця".

Додамо, матч Україна – Угорщина в межах Ліги націй розпочнеться о 21:45. До гри команди підходять з рівною кількістю очок – по 4, й поступаються Північній Ірландії трьома заліковими пунктами.