Забил супергол и порадовал детей: как в Ужгороде сходят с ума от приезда Шевченко
- В Ужгороде состоялся товарищеский матч с участием делегатов Конгресса УАФ.
- Андрей Шевченко забил красивый гол и произвел фурор у фанатов.
На днях в Ужгороде продолжается выдающееся событие для украинского футбола. На 16 – 17 апреля в городе запланирован 28-й Конгресс Украинской ассоциации футбола.
Утром четверга состоялся форум "Развитие украинского футбола в условиях войны". Среди его участников был консультант ФИФА по вопросам аматорского футбола Гайоз Дарсадзе, сообщает 24 Канал.
Что произошло в Ужгороде?
А на вечер был запланирован товарищеский матч с участием всех делегатов 28-го Конгресса УАФ. Игру принял стадион "Авангард", на котором сборная Украины в 1992 году провела свой первый матч в истории.
Среди участников встречи были и легенды украинского футбола, такие как Олег Лужный, Александр Головко и Андрей Шевченко. Последний стал центральной фигурой матча.
Сотни детей и фанатов собрались на трибунах, чтобы увидеть вживую игру обладателя Золотого мяча-2004. Первый тайм Шевченко сыграл за "желтую" команду, тогда как второй – за "синюю".
Как Шевченко зажег на стадионе "Авангард": смотреть видео
Андрей продемонстрировал свой класс и записал на свой счет два ассиста и гол. Особенно бурные эмоции вызвало взятие ворот Шевченко в результате классного удара со стандарта.
При этом президент УАФ не пренебрегал вниманием со стороны болельщиков. Андрей активно фотографировался с детьми, не отказывал им в автографе и постоянно здоровался с трибунами.
Что ждет на Конгрессе УАФ?
- Сам матч завершился со счетом 6:6 и оставил немало эмоций в памяти ужгородских болельщиков. Основная часть Конгресса запланирована на завтра, 17 апреля.
- Ранее сообщалось, будет ли рассмотрен вопрос отставки Сергея Реброва на нем. Контракт тренера с национальной сборной действует до конца июля 2026 года.
- Также на Конгрессе будет представлен обновленный Кубок Украины. В борьбе за трофей остались Динамо, Металлист 1925, Буковина и Чернигов.