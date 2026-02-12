"Это цена нашего достоинства": как Гераскевич отреагировал на свою дисквалификацию

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".

После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы", передает 24 Канал.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?

Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался надеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.

Гераскевича дисквалифицировали перед стартом первого заезда в скелетоне. Украинец утром имел утром встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри, однако во время разговора не был достигнут консенсус.

Как отреагировал Гераскевич?

В комментарии "Суспільному" Владислав рассказал, что до последнего решил бороться за то, во что сам верит. Несмотря на шансы на медали, важнее оказалась возможность донести сообщение до мирового сообщества о зверствах, которые совершает Россия на территории Украины.

Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,

– сообщил Гераскевич.

Значение "шлема памяти" для Владислава и Украины