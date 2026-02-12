"Это цена нашего достоинства": как Гераскевич отреагировал на свою дисквалификацию
- Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр из-за "шлема памяти", который не соответствовал правилам.
- Гераскевич планирует провести аукцион с "шлемом памяти", чтобы собранные средства направить на помощь Украине, а президент Зеленский и НОК Украины поддержали его.
Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".
После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы", передает 24 Канал.
Что известно о дисквалификации Гераскевича?
Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался надеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.
Гераскевича дисквалифицировали перед стартом первого заезда в скелетоне. Украинец утром имел утром встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри, однако во время разговора не был достигнут консенсус.
Как отреагировал Гераскевич?
В комментарии "Суспільному" Владислав рассказал, что до последнего решил бороться за то, во что сам верит. Несмотря на шансы на медали, важнее оказалась возможность донести сообщение до мирового сообщества о зверствах, которые совершает Россия на территории Украины.
Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,
– сообщил Гераскевич.
Значение "шлема памяти" для Владислава и Украины
- На шлеме Гераскевича изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине, среди них – дети.
- Относительно дальнейшей судьбы "шлема памяти" Гераскевич отметил, что Олимпийскими играми его путь не ограничивается. В планах спортсмена сделать аукцион, а средства полученные от него потратить на помощь Украине.
- Президент Зеленский и НОК Украины публично поддержали спортсмена и выступили против решения МОК, назвав шлем почетом памяти, а не политическим заявлением.