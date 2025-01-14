"Уже не к чему стремиться": обозреватель о карьере Фьюри

Спортивный обозреватель Шон Кроуз высказался о решении Тайсона Фьюри завершить карьеру. В частности он прокомментировал путь боксера.

Недавно Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Шон Кроуз оценил карьеру "Цыганского короля", пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Insider.

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Кроуз о карьере Фьюри

Обозреватель отметил, что, учитывая, что Усик теперь бесспорно признан лучшим боксером в супертяжелом весе, в настоящее время Тайсону не к чему стремиться.

Не ошибайтесь, Фьюри действительно оставил свой след в мире бокса. Его запомнят ярким, зрелищным и эффектным. Кроме того, он – один из самых опытных боксеров, которые когда-либо становились чемпионами мира в дивизионе больших людей. Неплохое наследие, которое можно оставить,

– сказал Шон Кроуз.

Он также вспомнил, что когда-то Фьюри даже не рассматривали, как угрозу для Владимира Кличко, но Тайсон удивил множество людей, когда победил чемпиона. После этого Фьюри погрузился в мир выпивки, наркотиков, еды и депрессии, чтобы через некоторое время появиться новым человеком.

Напомним, что 18 мая и 21 декабря 2024 года Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику.